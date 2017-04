Neymar może nie zagrać w El Clasico

Neymar w meczu z Malagą (0-2) zobaczył dwa żółte kartoniki i musiał opuścić boisko. Taka kara wykluczałaby go tylko na jeden mecz, ale opuszczając murawę Brazylijczyk prowokacyjne oklaskiwał sędziów, za co może czekać go dłuższe zawieszenie.

Zdjęcie W meczu z Malagą (0-2) Neymar zobaczył czerwoną kartkę /AFP

Jeśli tak się stanie i Neymar będzie musiał pauzować więcej niż jeden mecz, to zabraknie go w kwietniowym El Clasico. Hiszpańskie media są przekonane, że Brazylijczyk nie zagra w spotkaniu na Bernabeu.

Ironiczne oklaskiwanie przez Neymara czwartego arbitra, podczas opuszczania murawy w starciu z Malagą, zostało odnotowane w sędziowskim raporcie. Za lekceważące odnoszenie się do arbitrów przeważnie piłkarze dostają dwa albo trzy mecze zawieszenia. Dla Neymara nie powinno być w tym przypadku wyjątku. To oznaczałoby, że piłkarz na pewno nie zagra w starciu z "Królewskimi".

Brak Neymara w meczu z Realem będzie dla Katalończyków dużym osłabieniem. Brazylijczyk na własne życzenie pozbawił się jednak gry w tak ważnym spotkaniu.

"Blaugrana" do pierwszego w tabeli Realu Madryt traci trzy punkty. "Królewscy" wciąż mają jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.

23 kwietnia Barcelona zmierzy się na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Początek meczu o godzinie 20.45.

