Neymar: Messi wkrótce podpisze nowy kontrakt z Barceloną

Neymar i Luis Suarez przedłużyli już swoje kontrakty z Barceloną. Fani "Dumy Katalonii" czekają aż na taki krok zdecyduje się w końcu ostatni z wielkiego trio, czyli Lionel Messi. Brazylijczyk uważa, że to tylko kwestia czasu.

Obecne umowy Neymara i Suareza obowiązują do 30 czerwca 2021 roku. Kontrakt Messiego kończy się w 2018 roku, klauzula odstępnego opiewa na astronomiczną sumę 250 mln euro. Argentyńczyk od kilku miesięcy negocjuje z włodarzami Barcelony. Niedawno hiszpańska "Marca" poinformowała, że latem tego roku as "Dumy Katalonii" odmówił przedłużenia umowy, co wywołało falę spekulacji. Takiego piłkarza chciałby każdy klub na świecie, ale tylko nielicznych byłoby stać, żeby spełnić wymagania finansowe Messiego.



Prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu mówił ostatnio, że rozmowy z Messim rozpoczęły się od nowa. Według Neymara, negocjacje wkrótce zostaną sfinalizowane. "Mam nadzieję, że Messi zostanie z nami w Barcelonie. Spodziewam się, że wkrótce podpisze nowy kontrakt" - powiedział Neymar dziennikarzom w Sao Paulo.



W Primera Divison Barcelona zajmuje drugie miejsce i traci do liderującego Realu Madryt trzy punkty. "Królewscy" mają jednak jeden zaległy mecz do rozegrania.



Neymar strzelił zaledwie cztery gole w 13 spotkania w La Liga, ale za to ma na koncie siedem asyst. "Jestem bardzo zadowolony z obecnego sezonu mimo że nie mam zbyt dużo trafień na koncie. Cieszą mnie natomiast asysty. Chcę pomagać drużynie najlepiej jak potrafię" - zaznaczył Brazylijczyk.



W Hiszpanii piłkarze mają teraz przerwę w rozgrywkach. Do ligowej rywalizacji wrócą 6 stycznia. Dwa dni później Barca zagra na wyjeździe z Villarreal.

