Neymar dostał pozwolenie od Barcelony na transfer do PSG

Gwiazdor Barcelony - Neymar dostał zgodę na odejście z klubu. Brazylijczyk pojawił się w środę na treningu i poinformował drużynę o swojej decyzji.

Zdjęcie Neymar pożegnał się w środę z kolegami z Barcelony /AFP

Działacze Barcelony wyrazili zgodę na to, by zawodnik odszedł do PSG po wpłaceniu klauzuli odstępnego w wysokości 222 milionów euro.



Agencja AFP podała, że Brazylijczyk pojawił się na treningu Barcelony jedynie po to, by oznajmić drużynie, że opuszcza hiszpańskiego giganta.



"Trener wydał zgodę na to, żeby nie brał udziału w treningu" - agencja cytuje anonimowe źródło. Chwilę później informację oficjalnie potwierdził klub.



Transfer Neymara za astronomiczną kwotę niemal ćwierć miliarda euro będzie absolutnym światowym rekordem. Poprzedni rekord należał do Paula Pogby, którego Manchester United wykupił z Juventusu Turyn za 105 milionów euro, czyli kwotę ponad dwukrotnie mniejszą!



