MU jest gotowy zapłacić 200 mln euro za Neymara

Manchester United jest gotów zapłacić klauzulę odstępnego, wynoszącą 200 milionów euro, FC Barcelona za Neymara, podał kataloński "Sport". To byłby transferowy rekord świata.

Zdjęcie Neymar /AFP

Należy on już do "Czerwonych Diabłów". W lecie ubiegłego roku klub z Old Trafford kupił za 105 milionów euro Paula Pogbę z Juventusu Turyn.

Reklama

Teraz jednak zdecydowanie przebiłby tamtą kwotę.

Neymar ma w Barcelonie klauzulę odstępnego wynoszącą 200 milionów euro i Manchester United jest gotów tyle wyłożyć.

Równocześnie Brazylijczyk stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem w Premier League z tygodniówką wynoszącą 415 tysięcy funtów.

Neymar występuje w Barcelonie od 2013 roku, z którą zdobył wszystkie możliwe trofea.



Brazylijczyk jest wychowankiem słynnego Santos FC, a więc klubu, gdzie grał też Pele.

Kontrakt napastnika z "Dumą Katalonii" obowiązuje do połowy 2021 roku.

Pawo



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division