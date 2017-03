Monchi oficjalnie opuszcza Sevillę

Ramon Rodriguez Verdejo, znany powszechnie jako Monchi, nie jest już dyrektorem sportowym Sevilli. 48-latek był odpowiedzialny m.in. za transfer Grzegorz Krychowiaka do hiszpańskiego klubu.

Zdjęcie Monchi ogłosił swoje odejście z Sevilli na specjalnej konferencji /AFP

Monchi przez wielu jest uznawany za najlepszego dyrektora sportowego na świecie. Na tym stanowisku w Sevilli pracował 17 lat. W tym czasie w klubie zaszły wielkie zmiany, a do drużyny zaczęli trafiać bardzo dobrzy piłkarze, których później z dużym zyskiem sprzedawano do największych klubów w Europie. Mowa m.in. o Danim Alvesie, Carlosie Bacca, czy Ivanie Rakiticiu. Monchi był także odpowiedzialny za sprowadzenie Grzegorz Krychowiak do Sevilli, w której,+- jak pamiętamy, radził sobie bardzo dobrze.

Monchi po ogłoszeniu odejścia z ekipy "Sevillistas" jest łączony z pracą w Romie. Sam jednak przyznał, że Rzym to tylko jedna z opcji.

- Niczego jeszcze z nikim nie podpisałem. To prawda, że Roma jest jedną z opcji, ale są też inne kluby. Musze dobrze się zastanowić, co będę robił - powiedział Monchi.

48-latek wyjaśnił także, dlaczego zdecydował się odejść z Sevilli.

- Klub oferował mi wiele możliwości, za które dziękuję z całego serca. Moje odejście to jednak wynik zmęczenia (...) To osobista rzecz, potrzebuję zmiany. Ostatnio byłem wykończony - przyznał.

Jak zapewniał prezes klubu - Jose Castro, Sevilla robiła, co mogła, żeby zatrzymać Monchiego. Ostatecznie musiała jednak uszanować jego decyzję.

- Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby Monchi został. Dostał nawet ofertę, która była mocno wygórowana, jeśli chodzi o finanse Sevilli - przyznał Castro.

