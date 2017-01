Martin Odegaard wypożyczony z Realu do Heerenveen

Martin Odegaard został wypożyczony z Realu Madryt do holenderskiego Heerenveen. – Odchodzę, bo w Realu grają najlepsi – przyznał zawodnik.

Zdjęcie Martin Odegaard /AFP

18-latek został zaprezentowany we wtorek w Heerenveen. W nowym zespole ma zostać do 2018 roku, ale Real może wcześniej skrócić wypożyczenie. Piłkarz w Hiszpanii nie miał zbyt wielu okazji do gry, chociaż kiedy przechodził do ekipy "Królewskich" był uznawany za jeden z największych talentów na świecie. Zawodnik w Realu pojawił się mając zaledwie 16 lat, a madrycka drużyna miała zapłacić za niego ok. 3 mln euro. Piłkarz miał także zarabiać 110 tysięcy euro tygodniowo, co wzbudzało w Hiszpanii ogromne kontrowersje.

Reklama

- Przyszedłem do Realu, żeby uczyć się od najlepszych. Dla mnie jednak najważniejszy jest mój rozwój i dlatego tutaj jestem - powiedział Norweg na prezentacji w Heerenveen.

Odegaard debiut w pierwszej drużynie Realu zaliczył w maju 2015 roku w meczu z Getafe (7-3). W tym sezonie rozegrał także pełne 90 minut w Pucharze Króla z Leonesa (6-1).

W nowym zespole Norweg ma zarabiać tyle samo, co w Realu, czyli około 1,2 mln euro rocznie. Holenderskie Heerenveen zajmuje obecnie czwarte miejsce w Eredivisie.