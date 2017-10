Lionel Messi wciąż nie złożył podpisu pod nowym kontraktem z FC Barcelona i latem przyszłego roku mógłby odejść z Camp Nou za darmo. Sytuację chce wykorzystać Manchester City. Szefowie "The Citizens" uważają, że Argentyńczyk otworzyłby nowy rozdział w Manchesterze.

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

Negocjacje Messiego z Barceloną w sprawie przedłużenia kontraktu trwały 18 miesięcy. Strony doszły do porozumienia, ale podpisu gwiazdora na dokumentach wciąż nie ma. Według "The Sun", Messi jest rozdarty - podpisać kontrakt z Barceloną czy rozpocząć nowy rozdział w Manchesterze.



"The Citizens" wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami Messiego dając jasny sygnał, że chcą Argentyńczyka na Camp Nou. 30-letni snajper mógłby podpisać umowę z City już w styczniu, a w lipcu zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. Klub z Etihad Stadium oferuje Messiemu 40 milionów funtów za sam podpis pod kontraktem i bajeczne zarobki - 500 tysięcy funtów tygodniowo.



Angielska gazeta donosi, że Messi poważnie rozważa ofertę City z kilku powodów. Argentyńczyk miał powiedzieć przyjaciołom, że nie jest przekonany, co do długoterminowego planu Barcelony po tym, jak z klubu odszedł Neymar, a stanowisko trenera objął Ernesto Valverde. Na dodatek, zawodnika niepokoi sytuacja polityczna w Katalonii, w której odbyło się referendum niepodległościowe nieuznawane przez rząd w Madrycie.



Trener City Pep Guardiola bardzo chciałby mieć Messiego w swojej drużynie, ale zdaje sobie sprawę z tego, że pozyskanie go będzie trudne. Gwiazdor "The Citizens" Sergio Aguero chętnie współpracowałby ze swoim przyjacielem na Etihad Stadium. "Pieniądze nie są tu problemem. Messi jest jak Ronaldo. Oni są symbolami swoich klubów i trudno im je opuścić" - powiedział Argentyńczyk.

Reklama

RK