Manchester City monitoruje sytuację Messiego

Manchester City szykuje się do kolejnej próby pozyskania Lionela Messiego - donosi madrycki "AS". Dziennik twierdzi, że kluczem do całej sprawy może być brak awansu Argentyny na mundial.

Zdjęcie Lionel Messi i Pep Guardiola podczas meczu Bayern - Barcelona w 2015 roku /AFP

"AS" twierdzi, że byłego podopiecznego na Etihad Stadium chętnie widziałby Pep Guardiola. To właśnie były szkoleniowiec Barcelony namawia władze "The Citizens" do przygotowania do kolejnej oferty dla Argentyńczyka.

Madrycki dziennik donosi, że kluczem do ściągnięcia Leo Messiego do Anglii może być fiasko Argentyny w eliminacjach mistrzostw świata w Rosji. Porażka w kwalifikacjach sprawi, że gwiazdor będzie chciał zmienić otoczenie.

Manchester City jest gotowy wydać nawet 400 milionów euro na całą operację. W kwotę wchodziłaby kwota odstępnego, ale także bonusy i premie związane z zakontraktowaniem jednego z najlepszych zawodników na świecie.

Okazać może się również, że "The Citizens" pozyskają piłkarza za darmo. Barcelona wciąż nie ogłosiła bowiem przedłużenia kontraktu z Messim, a obecna umowa Argentyńczyka wygasa z końcem sezonu.

30-letni reprezentant Argentyny doskonale rozpoczął sezon. W 11 spotkaniach zdobył 14 bramek i zanotował trzy asysty.



KK