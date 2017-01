Luis Suarez: To dlatego Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie

- To dlatego Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie - powiedział Luis Suarez. Argentyńczyk w trzecim meczu z rzędu popisał się skutecznym strzałem z rzutu wolnego. W środę jego uderzenie przypieczętowało awans FC Barcelona do ćwierćfinału Pucharu Króla.

Zdjęcie Lionel Messi strzela trzeciego gola Atheticowi Bilbao /AFP

"Duma Katalonii" na Camp Nou musiała odrabiać straty z pierwszego meczu, który przegrała w Bilbao 1-2.

Udało jej się to w 35. minucie, kiedy do siatki trafił Suarez. Dla Urugwajczyka była to setna bramka w barwach Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki.

Trzy minuty po zmianie stron na 2-0 podwyższył Neymar, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul na nim. Brazylijczyk zdobył bramkę po 1023 minutach przerwy.

W 51. minucie Athletic wyrównał stan rywalizacji po precyzyjnej "główce" Enrica Saborita, ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Messi.

Na 12 minut przed końcem Argentyńczyk podszedł do rzutu wolnego sprzed pola karnego i posłał piłkę obok muru w lewo, patrząc od strony bramkarza rywali, a ta zanim wpadła do siatki, to jeszcze odbiła się od słupka. Gorka Iraizoz mógł tylko się temu przyglądać.

Tydzień temu bramkarz baskijskiego klubu został również pokonany przez Messiego z rzutu wolnego, a w niedzielę w ten sposób Argentyńczyk uratował Barcelonie remis w wyjazdowym spotkaniu z Villarreal CF w Primera Division.

- To dlatego Lionel Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie. On zaskakuje cię jakimś pięknym zagraniem w każdym meczu - mówił Suarez.

- Takie rozstrzygnięcie jest bardzo ważne w kontekście naszej pewności siebie. Chcieliśmy i potrzebowaliśmy takiego rezultatu - dodał.

Drużynę pochwalił także Luis Enrique.

- Jestem bardzo zadowolony. Kontrolowaliśmy mecz przez cały czas - powiedział trener Barcelony.

"Duma Katalonii" od 2008 roku nie została wyeliminowana w Pucharze Króla przez żaden inny zespół oprócz Realu Madryt.



