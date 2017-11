Luis Suarez: Brakuje nam Neymara w Barcelonie

Luis Suarez przyznał, że razem z Lionelem Messim próbowali przekonać Neymara do pozostania w Barcelonie. Piłkarz przyznał także, że w drużynie bardzo odczuwa brak Brazylijczyka.

Zdjęcie Luis Suarez (L), Neymar (w środku) i Lionel Messi w Barcelonie bardzo dobrze się rozumieli /AFP

- Bardzo tęsknimy za nim na boisku, ale jeszcze bardziej poza nim, ponieważ to była wyjątkowa osoba. Świetnie się z nim bawiliśmy. Zarażał nas radością cały czas. Był dla nas ważny - powiedział otwarcie Suarez.

Piłkarz nie ukrywał, że razem z Messim, nie chcieli, aby Neymar opuszczał Barcelonę.

- Usiłowaliśmy go przekonać, żeby został. Staraliśmy się z Messim robić wszystko, żeby pomóc drużynie. Nigdy jednak nie powiedzieliśmy mu: "Nie idź tam, bo nie będziesz szczęśliwy". To była jego decyzja. Ze względu na łączącą nas przyjaźń, było to dla nas bolesne rozstanie - mówił napastnik Barcelony.

Neymar przeniósł się tego lata do Paris Saint-Germain za rekordową sumę 222 mln euro. Pojawiają się jednak głosy, że Brazylijczyk nie czuję się dobrze w Paryżu i nie do końca łączą go dobre relacje z resztą drużyny.

- "Ney" jest na tyle dojrzały, że na pewno wie, czy żałuje odejścia i umie przyznać się do tego sam. To nie musi być powiedziane przez innych - zaznaczał Suarez.

Urugwajczyk miał zagrać w towarzyskim meczu z Polską, który zaplanowano na najbliższy piątek. Ze względu na uraz, zabraknie go jednak w Warszawie.

