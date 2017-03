Luis Enrique złożył hołd Lionelowi Messiemu

Luis Enrique, trener FC Barcelona, złożył hołd Lionelowi Messiemu, który w niedzielnym spotkaniu z Valencia CF (4-2) strzelił dwa gole, a sumie w ósmym kolejnym sezonie przekroczył granicę 40 trafień we wszystkich rozgrywkach.

Argentyńczyk w obecnym sezonie Primera Division zdobył już 25 bramek, 11 dołożył w Lidze Mistrzów, cztery w Pucharze Króla, a jeden w Superpucharze Hiszpanii, co daje łączną liczbę - 41.

Messi pierwszy raz 40 goli we wszystkich rozgrywkach strzelił w sezonie 2009/10 i potem powtarza to w każdym kolejnym.

"To niesamowite, on pobił wszystkie rekordy i dalej je bije" - powiedział Luis Enrique.

"Cudowanie jest cieszyć się Messim, jego liczb nikt nie jest w stanie powtórzyć, to nie niemożliwe dla nikogo oprócz niego. Będzie nam go brakować, kiedy zakończy karierę" - dodał.

Argentyńczyk w barwach Barcelony zadebiutował w 2004 roku, a już w 2012 został najlepszym strzelcem klubu.

Z kolei dwa lata później Messi został już najlepszym strzelcem La Liga.

"On jest najlepszym piłkarzem wszech czasów i przyzwyczailiśmy się do tego, że to robi. W jego wykonaniu wydaje się to normalne, ale wiemy, jaka to trudna sztuka i kiedy zakończy granie, to każdemu będzie bardzo trudno, aby pobić jego rekordy. Musimy po prostu delektować się jego postawą, dopóki występuje z nami" - stwierdził obrońca Gerard Pique.

