Luis Enrique pójdzie śladami Josepa Guardioli

Luis Enrique, trener FC Barcelona, zasugerował, że pójdzie w ślady Josepa Guardioli, i po zakończeniu pracy w tym klubie weźmie sobie trochę wolnego, zamiast objąć inny zespół.

Enrique w zeszłym miesiącu ogłosił, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z "Dumą Katalonii". Szkoleniowiec w trakcie dotychczasowej pracy wywalczył z nią osiem trofeów.

"Jeśli opuszczam Barcelonę, która jest moim domem, mając wspaniałe relacje nie tylko z klubem, ale z moimi piłkarzami, to nie po to, żeby odejść do innego klubu" - powiedział Enrique, na konferencji prasowej przed środowym meczem z Sevilla FC w 30. kolejce Primera Division.

"Wiedziałem, że ze względu na zmęczenie potrzebuję odpoczynku. Czy gdziekolwiek nie pójdę, będzie mi lepiej niż tutaj?" - retorycznie pytał Enrique.

Guardiola po czterech latach pracy z Barceloną (2008-12) wziął sobie rok przerwy, zanim objął Bayern Monachium.

Zarówno Enrique, jak i Guardiola kariery trenerskie zaczynali w rezerwach Barcelony, a w pracy z pierwszym zespołem w premierowym sezonie wywalczyli potrójną koronę.