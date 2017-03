Luis Enrique obudził śpiącego na konferencji dziennikarza

Do zabawnej sytuacji doszło po meczu Barcelony z Valencią (4-2) w Primera Division. Na konferencji prasowej Luisa Enrique jeden z dziennikarzy… zasnął. Nie uszło to uwadze trenera Katalończyków, który nie mógł powstrzymać się od śmiechu.

Zdjęcie Luis Enrique (P) /AFP

- Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza. Zasnął na konferencji prasowej - przerwał swoją wypowiedź Enrique po czym dodał: - Dzień dobry! Jak się mamy?

Trener Barcelony długo nie mógł przestać się śmiać z niedowierzania. - Chyba was męczy to, co ja tu wygaduję. Ale to jest dobre! Chyba nie mam już nic do powiedzenia - żartował.

Jeden z dziennikarzy próbował zadać Hiszpanowi kolejne pytanie, ale ten nie był w stanie odpowiedzieć. - Poczekaj. No nie mogę. Wiem, że konferencje prasowe trenerów są nudne, ale.. Ok, zaczynajmy - mówił Enrique.

Dziennikarz, który zasnął to pracownik amerykańskiej stacji CBS. Wpadkę na konferencji prasowej skomentował na Twitterze.

"Zasada numer jeden, kiedy zajmujesz się meczami Barcelony - nie ucinaj sobie drzemki na pomeczowej konferencji z Luisem Enrique".

FC Barcelona wygrała z Valencią 4-2 po dwóch golach Lionela Messiegoe, debiutanckim golu Andre Gomesa oraz trafieniu Luisa Suareza. Do pierwszego Realu Madryt traci dwa punkty, ale "Królewscy" wciąż mają jeden zaległy mecz do rozegrania.

AK