Lionel Messi zostaje w Barcelonie. Klauzula odstępnego 400 mln euro!

Lionel Messi przedłuży kontrakt z FC Barcelona. Klub doszedł do porozumienia z Argentyńczykiem, którego nowa umowa będzie obowiązywać przez trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny.

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

Takie informacje niezależnie od siebie podały radio Cadena Ser i dziennik "Marca".

Reklama

Negocjacje z Jorge Messim, ojcem piłkarza, osobiście prowadził Josep Maria Bartomeu, prezes Barcelony.

Obecna umowa Argentyńczyka obowiązuje do 2018 roku, a następna zwiąże go z Katalończykami do 2021, z opcją przedłużenia o kolejny.

Ponieważ klub uwzględni środki na nowy kontrakt piłkarza w dopiero w budżecie na przyszły sezon, oficjalne ogłoszenie umowy przewidziano na lipiec.



Nie podano, ile prawie 30-letni Lionel Messi będzie zarabiał, ale na pewno wciąż najwięcej w drużynie.

Klauzula odstępnego wyniesie natomiast 400 milionów euro.

Messi w klubie z Katalonii rozpoczął seniorską karierę w 2004 roku. Wywalczył z nim wiele trofeów, m.in. czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, rekordzistą Barcelony i całej hiszpańskiej ekstraklasy pod względem liczby bramek.



"Chciałbym zakończyć karierę w Barcelonie, ale zobaczymy. Zawsze o tym marzyłem i zawsze tego chciałem" - powiedział Messi w jednym z wywiadów.



Pawo