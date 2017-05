Lionel Messi skazany za oszustwa podatkowe

Sąd Najwyższy Hiszpanii potwierdził dziś prawomocnie 21-miesięczny wyrok więzienia i grzywnę w wysokości 2 mln euro nałożoną na Lionela Messiego za oszustwa podatkowe. Argentyńczyk nie trafi jednak za kratki.

Ojciec słynnego piłkarza i zarazem jego menedżer Jorge Horacio Messi usłyszał wyrok 15 miesięcy więzienia, a więc skrócony o sześć miesięcy. Również on uniknie pozbawienia wolności. Musi zapłacić grzywnę w wysokości 1,5 mln euro.

W Hiszpanii zawiesza się odbycie kary w przypadku pierwszych przestępstw, jeśli nie dotyczą one użycia przemocy, a wyrok jest mniejszy niż dwa lata. Oznacza to, że Messi i jego ojciec nie trafią do więzienia.

Wyrok zapadł kilka miesięcy po tym, jak gwiazdor Barcy złożył apelację. Messi i jego ojciec zostali pierwotnie skazani w lipcu 2016 roku.

Odwołanie argentyńskiego piłkarza zostało odrzucone w całości.

Sąd uznał, że Messi uniknął zapłaty ok. 4,1 mln euro podatków z tytułu praw do wizerunku zawodnika. Miało do tego dojść w latach 2007-09.



Gwiazdor Barcy i jego ojciec zostali uznani winnymi korzystania z fałszywych zagranicznych firm, by uniknąć zapłaty należnych podatków w Hiszpanii.



Argentyński piłkarz przez cały czas trwania procesu utrzymywał, że koncentrował się na grze w piłkę, a sprawami finansowymi i podatkowymi zajmował się jego ojciec oraz prawnicy.

Sąd nie dał wiary tym argumentom, uznając, że Lionel Messi musiał wiedzieć o konieczności płacenia podatków od dochodów z praw do swojego wizerunku.



