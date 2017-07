Lionel Messi podpisze nowy kontrakt z Barceloną po miesiącu miodowym

Na ten moment długo czekali kibice Barcelony. As "Dumy Katalonii" podpisze nowy kontrakt z klubem, który będzie obowiązywał do 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Argentyńczyk złoży podpis po miesiącu miodowym.

W piątek Messi poślubił wieloletnią partnerkę Antonellę Roccuzzo. Ceremonia odbyła się w argentyńskim Rosario. Po weselu Messi z małżonką wrócili na chwilę do stolicy Katalonii, a niedawno udali się z synami Thiago i Mateo na miesiąc miodowy. Antigua i Barbuda na Morzu Karaibskim - to tam Messi z rodziną spędzi ten szczególny czas.



12 lipca piłkarze Barcelony mają stawić się w kompleksie sportowym klubu Ciutat Esportiva Joan Gamper w Sant Joan Despi, gdzie przejdą badania medyczne. Wtedy też spodziewany jest podpis Messiego na nowej umowie. Dokładna data nie została jeszcze podana.



Negocjacje Argentyńczyka z władzami "Dumy Katalonii" na temat nowego kontraktu trwały wiele miesięcy. W końcu strony doszły do porozumienia. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zwiąże się z Barceloną do 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Na mocy nowej umowy Messi stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem świata. Za rok gry otrzyma ponad 22 miliony euro.



Messi zadebiutował w Primera Division w barwach Barcelony w 2004 roku. Z "Dumą Katalonii" zdobył 30 trofeów. Strzelił dla Barcy ponad 500 goli. Jest też autorem wielu rekordowych osiągnięć. Ma na koncie również mnóstwo nagród indywidualnych.

