Lionel Messi podpisze nową umowę z FC Barcelona

Jak informują katalońskie media, Lionel Messi wkrótce podpisze nowy kontrakt z „Dumą Katalonii”. FC Barcelona za rok gry ma zapłacić Argentyńczykowi aż 30 milionów euro netto!

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

Primera Division: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Messi ma przedłużyć umowę do 2022 roku. Hiszpański "AS" informował niedawno, że piłkarz odrzucił pierwszą ofertę Barcelony. Teraz w Katalonii podają jednak, że negocjacje przebiegają prawidłowo i pod koniec tego sezonu Argentyńczyk powinien podpisać nową umowę z "Blaugraną".

Kataloński klub ma być na etapie dopinania formalności związanych z nową umową napastnika.

- Jesteśmy na finiszu negocjacji i bardzo możliwe, że w przeciągu kilku dni, będziemy mogli oficjalnie zamknąć ten temat - mówił po meczu z Villarrealem (4-1) wiceprezydent Barcelony Jordi Mestre.

Messi w pierwszej drużynie Barcelony gra od 12 lat. Trenowało go już pięciu trenerów i przeżył kadencje trzech prezydentów klubu.



"Duma Katalonii" w lidze ma tyle samo punktów, co Real Madryt i wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa. "Królewscy" mają jednak zaległy mecz do rozegrania. Do końca sezonu w Hiszpanii zostały dwie kolejki.

AK