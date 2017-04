Lionel Messi ostrzega Real. Barcelona nadal walczy o tytuł

Zwycięstwo Barcelony w El Clasico z Realem Madryt (3-2) sprawiło, że sprawa mistrzostwa Hiszpanii wciąż jest otwarta. Bohater "Dumy Katalonii" Lionel Messi, który strzelił w tym meczu dwa gole, ostrzegł "Królewskich": Barcelona nadal walczy o tytuł.

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

Messi wpisał się na listę strzelców w 33. minucie i w ostatniej akcji meczu. Zwycięski gol był jego 500. trafieniem w barwach Barcelony.



Dzięki wygranej "Duma Katalonii" wskoczyła na fotel lidera. Real ma tyle samo punktów (75), ale jeden zaległy mecz z Celtą Vigo. Mimo to as Barcy jest optymistą, jeśli chodzi o szanse na obronę tytułu.



"Pojechaliśmy na Bernabeu, żeby utrzymać się w bitwie o tytuł w La Liga. Droga nadal jest długa, ale zrobiliśmy ważny krok" - napisał Messi na swoim oficjalnym koncie na Facebooku.



34. kolejka Primera Division rozpocznie się już we wtorek. Dzień później swoje mecze rozegrają Barcelona i Real. "Duma Katalonii" podejmie Osasunę (19.30), a "Królewscy" zmierzą się na wyjeździe z Deportivo La Coruna.



Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Primera Division