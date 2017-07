Leo Messi przedłuży kontrakt z Barceloną do 2021 roku

Media w Hiszpanii są przekonane, że Lionel Messi przedłuży kontrakt z Barceloną, a klub ogłosi to jeszcze dzisiaj. Argentyńczyk ma związać się z „Dumą Katalonii” umową do 2021 roku z opcją przedłużenia jej o kolejny rok.

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

FC Barcelona podpisanie umowy z Messim ma ogłosić w przeciągu najbliższych godzin. Napastnik w umowie ma mieć wpisaną klauzulę 300 milionów euro.

Messi wypoczywa obecnie na wakacjach. Do Barcelony ma wrócić w przyszłym tygodniu i rozpocząć przygotowania z drużyną do nowego sezonu. Prawnicy zawodnika i klubu mieli już jednak dojść do ostatecznego porozumienia w sprawie warunków nowej umowy, dlatego Barcelona, tą dobrą dla niej informację, będzie chciała ogłosić już dzisiaj. Do sfinalizowania transakcji będzie już tylko potrzebny podpis Argentyńczyka, który złoży go po powrocie z urlopu.



Dotychczasowa umowa Messiego wygasa w czerwcu 2018 roku. Dla Barcelony przedłużenie kontraktu z piłkarzem jest jedną z kluczowych spraw do załatwienia przed startem nowego sezonu.



AK