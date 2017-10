Kto najlepszą "dziewiątką"? Gary Lineker: Karim Benzema jest przereklamowany

Nie tylko Adam Nawałka jest zdania, że najlepsza "dziewiątka" na świecie to Robert Lewandowski, ale kapitan reprezentacji Polski ma sporą konkurencję. Wśród głównych konkurentów "Lewego" jest as Realu Madryt - Karim Benzema, ale Gary Lineker twierdzi, że Francuz jest przereklamowany.

Podczas starcia Realu Madryt z Tottenhamem w Lidze Mistrzów były napastnik reprezentacji Anglii podważył klasę Benzemy.



"Czy mi się wydaje, czy Benzema jest trochę przereklamowany? Gol w każdym meczu tak silnej drużyny jak Real Madryt nie jest niczym specjalnym. Przyzwoity, a nie wspaniały" - napisał Lineker na twitterze.

Lineker wypowiedział się na temat Benzemy w kontekście jego rywalizacji z "dziewiątką" Tottenhamu - Harrym Kane'em.



Anglik gra w słabszym zespole, a mimo tego w 11 spotkaniach obecnego sezonu zdobył już 11 goli i asystę. Benzema, który w Realu ma do pomocy znacznie lepszych piłkarzy, zdobył w tym sezonie jedynie dwie bramki i asystę (osiem meczów).

Benzema przychodził do Realu z Olympique Lyon jako egzekutor, ale od tego czasu styl jego gry znacznie się zmienił. Włącza się do rozgrywania, wypracowuje okazje partnerom. Z drugiej jednak strony jego ocenę zaniża nieskuteczność. Dokładnie widać to na początku sezonu, a potwierdzeniem był także mecz z "Kogutami". Francuz zmarnował kilka bardzo dobrych okazji, a "Królewscy" dość szczęśliwie zremisowali 1-1.

