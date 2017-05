Karim Benzema bez powołania na mecze Francji

Karim Benzema nie znalazł się na liście powołanych na trzy kolejne mecze reprezentacji Francji. Trener Didier Deschamps jasno wyraził się, dlaczego Francuza ponownie zabrakło w kadrze.

Zdjęcie Karim Benzema /AFP

El. MŚ Europa: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



- Tę grupę stworzyłem przed mistrzostwami Europy. W trakcie tego turnieju ona bardzo się wzmocniła. Dotarliśmy do finału, pokazaliśmy, że jesteśmy silną drużyną i to mamy zamiar kontynuować w eliminacjach do mundialu - tłumaczył szkoleniowiec "Trójkolorowych".

Reklama

Benzemy zabraknie w meczach towarzyskich z Paragwajem, Anglią i spotkaniu eliminacji mistrzostwa świata ze Szwecją.

Dla Benzemy nie ma miejsca w składzie kadry od momentu afery z seks taśmą. Piłkarz miał nią rzekomo szantażować kolegę z reprezentację Mathieu Valbuenę.

Benzema w ostatnią środę udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi "L’Equipe", w którym twierdził, że wszystkie zeznania Valbueny to kłamstwo. Zarzucił także trenerowi, że nie powołuje go do reprezentacji, wcale nie mając na uwadze jego sportowej formy.

Dider Deschamps na konferencji prasowej powiedział, że nie ma zamiaru wdawać się w słowną wojnę z zawodnikiem i nie odniósł się do jego zarzutów. - To uciążliwe - powiedział.

Zawodnicy powołani do kadry Francji:

Bramkarze: Aerola (PSG), Costil (Rennes), Lloris (Tottenham)

Obrońcy: Digne (FC Barcelona), Jallet (Olympique Lyon), Kimpembe (PSG), Kościelny (Arsenal), Mendy (AS Monaco), Sidibe (AS Monaco), Umtiti (FC Barcelona), Varane (Real Madryt), Zouma (Chelsea)

Pomocnicy: N’Golo Kante (Chelsea), Matuidi (PSG), Pogba (Manchester United), Rabiot (PSG), Sissoko (Tottenham), Tolisso (Olympique Lyon)

Napastnicy: Dembele (Borussia Dortmund), Giroud (Arsenal), Griezmann (Atletico Madryt), Lacazette (Olympique Lyon), Lemar (AS Monaco), Mbappe (AS Monaco), Payet (Olympique Marsylia), Thauvin (Olympique Marsylia)

AK