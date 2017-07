Jose Mari Bakero odpowiedzialny za szkolenie młodzieży w FC Barcelona

Były trener m.in. Polonii Warszawa i Lecha Poznań Jose Mari Bakero wraca do FC Barcelona, której był długoletnim zawodnikiem. Hiszpan objął funkcję dyrektora sportowego profesjonalnego futbolu młodzieżowego w "Dumie Katalonii".

Zdjęcie Jose Mari Bakero /MIGUEL RIOPA /AFP

Bakero będzie odpowiedzialny zarówno za młodych piłkarzy Barcy oraz Barcelony B, a także młodzieżowe drużyny. Na stanowisku zastąpił Pepa Segurę.

Do objęcia tej roli Bakero przymierzany był już przed dwoma laty, lecz ostatecznie klub zdecydował się wówczas na inne rozwiązanie. To powrót do Barcelony po 14 latach przerwy, kiedy to pełnił funkcję asystenta trenerów Lorenca Serry Ferrera i Louisa van Gaala. Z kolei w latach 1988-1997 Bakero był podstawowym zawodnikiem katalońskiej drużyny.



54-latek do Polski trafił w 2009 roku, kiedy to został szkoleniowcem Polonii Warszawa. Później prowadził Lecha Poznań, z którym m.in. wygrał z Manchesterem City oraz zremisował z Juventusem Turyn. Ostatnio pełnił rolę dyrektora sportowego w kolumbijskim Deportivo La Guaira.