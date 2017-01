James odrzucił bajeczną ofertę z Hebei China Fortune

James Rodriguez odrzucił bajeczną ofertę z chińskiej ligi, poinformował hiszpański dziennik "As". Hebei China Fortune oferowało mu 30 milionów euro po odliczeniu podatku!

Reprezentant Kolumbii nie potrafi przebić się do podstawowego składu Realu Madryt i często był łączony z innymi klubami.

Hebei China Fortune, którego szkoleniowcem jest Manuel Pellegrini, a więc były trener "Królewskich", złożyło mu bajeczną ofertę. James miał zarabiać 30 milionów euro za sezon po odliczeniu podatku!

To prawie dziesięć razy więcej niż teraz otrzymuje w Madrycie (3,5 mln euro). Piłkarz jednak odrzucił tę hojną propozycję.

Chiński klub próbował przekonać Real do sprzedaży hojnymi ofertami, najpierw w wysokości 80 milionów euro, czyli tyle samo, ile Real zapłacił za Kolumbijczyka AS Monaco, a potem 110 milionów. James nie chciał jednak słyszeć o przeprowadzce do Państwa Środka.

To nie pierwszy przypadek, kiedy Chińczycy próbują pozyskać gwiazdę Primera Division.



Kilka dni temu Sky Sports podał, że Hebei China Fortune kusiło Lionela Messiego zarobkami w wysokości 100 milionów euro za sezon, a FC Barcelona miała otrzymać za niego 500 mln euro.

Z kolei pod koniec ubiegłego roku Jorge Mendes, agent Cristiana Ronalda, powiedział, że, zanim portugalski piłkarz przedłużył umowę z Realem, to też miał ofertę z Chin wynoszącą 100 milionów euro netto za sezon.