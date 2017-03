Ivan Rakitić: Luka Modrić namawiał mnie na transfer do Realu

Piłkarz FC Barcelony Ivan Rakitić przyznał w wywiadzie z "Cadena SER", że jego rodak Luka Modrić namawiał go na transfer do Realu Madryt. Miało to miejsce jeszcze za czasów gry Rakiticia w Sevilla FC.

Zdjęcie Ivan Rakitić /LLUIS GENE /AFP

- Modrić przekonywał mnie do transferu do Realu, gdy jeszcze grałem dla Sevilli. Teraz byłoby mu znacznie trudniej - powiedział Chorwat.

- Bardzo szanuję Modricia. Nadawałby się do Barcelony, jak dla mnie on jest jednym z trzech najlepszych zawodników na swojej pozycji. Real z nim i bez niego to dwie zupełnie inne drużyny - dodał spytany o stosunki z partnerem z reprezentacji.

Rakitić do Barcelony trafił w 2014 roku, tuż po zwycięstwie w Lidze Europy z Sevillą. Chorwat był kuszony przez najlepsze kluby świata, lecz mimo nalegań rodaka zdecydował się na podpisanie kontraktu z "Dumą Katalonii".

W ciągu zaledwie dwóch i pół sezonu w Barcelonie dwukrotnie zdobył z nią mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy Puchar Hiszpanii, a po razie Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Hiszpanii. Do tego dwukrotnie triumfował w klubowych mistrzostwach świata.

WG