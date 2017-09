Hiszpańskie media: Ronaldo zablokował transfer Cavaniego

Gwiazdor Realu Madryt Cristiano Ronaldo sprzeciwił się pomysłowi ściągnięcia Edinsona Cavaniego do "Królewskich". Jak twierdzi donbalon.com, to kolejny raz, gdy Portugalczyk zablokował transfer Realu.

PSG poważnie wzmocnił latem ofensywny potencjał zespołu ściągając za gigantyczne kwoty Neymara i Kyliana Mbappe. Do ekipy pełnej silnych osobowości dołączyły więc kolejne dwie wielkie gwiazdy.

Już na początku sezonu potwierdziło się, że niekoniecznie będą się ze sobą znakomicie dogadywać.



Podczas meczu PSG z Olympique Lyon (2-0) doszło do sprzeczki pomiędzy Neymarem a Edinsonem Cavanim o to, który z zawodników ma palmę pierwszeństwa przy wykonywaniu stałych fragmentów gry. Spięcie miał ciąg dalszy w szatni. Doszło do przepychanki, która o mało nie skończyła się bójką.

Zdaniem katalońskiego "Sportu", Neymar miał zażądać od szefów sprzedaży Urugwajczyka. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem snajpera jest także Real Madryt, ale donbalon.com twierdzi, że na plany klubu błyskawicznie zareagował Cristiano Ronaldo, który przez swojego agenta przekazał władzom "Królewskich", że nie chce Cavaniego w zespole.

Hiszpańskie media twierdzą, że nie jest to pierwszy raz, gdy największa gwiazda Realu blokuje transfer. Wcześniej Portugalczyk miał sprzeciwić się planom sprowadzenia Zlatana Ibrahimovicia i Arturo Vidala.

