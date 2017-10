Hiszpańskie media: Real Madryt w kryzysie

Media w Hiszpanii nie mają wątpliwości, że piłkarski mistrz tego kraju Real Madryt jest w kryzysie. Jego najnowszą odsłoną była niedzielna porażka z Gironą na wyjeździe 1-2 w 10. kolejce Primera Division. Z odpowiedzialności zwolniony jest 25-letni pomocnik Isco.

Cristiano Ronaldo ma o czym myśleć

"W nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku orkiestra Wallace'a Hartleya grała dalej, gdy Titanic tonął. Grała dalej, gdy największy statek w historii zanurzał się w zimnych wodach Atlatynku. Na stadionie Montilivi też zniknął gigant, ale zamiast orkiestry był solista. Isco robił co mógł, żeby zapobiec katastrofie, a jego towarzysze zamknęli instrumenty w pokrowcach, pogodzeni z przeznaczeniem" - napisano w internetowym serwisie gazety "Marca".

Chwalony za występy od początku sezonu Isco zdobył w 12. minucie jedynego gola dla Realu, ale kataloński rywal trafił do siatki w 54. i 58. i wywalczył komplet punktów przed własną publicznością. "Królewscy" utrzymali się na trzecim miejscu w tabeli z 20 punktami, ale mają już osiem straty do prowadzącej Barcelony i cztery do wicelidera Valencii.

Była to pierwsza porażka Realu po serii czterech zwycięstw ligowych. W mediach przeważa jednak opinia, że zespół jest "w dołku".

"Wszystko co mogło pójść źle w Realu poszło... jeszcze gorzej" - napisała "Marca" w innym artykule, w którym wymieniono 11 symptomów kryzysu "Królewskich".

"Nie ma już śladu imponującego Realu, który w wielkim stylu zakończył poprzedni sezon, a obecny rozpoczął od wybicia Barcelonie z głowy marzeń o Superpucharze Hiszpanii. Cristiano Ronaldo był na pierwszych stronach gazet w najlepszych czasach i tak powinno być także teraz, gdy zespół jest w tarapatach. Jeden gol w sześciu ligowych spotkaniach. Na Montilivi było niewiele CR7 i niewiele Madrytu, oprócz Isco - jedynego, który nie wypada źle w porównaniach z czasami, gdy Real zdobywał podwójną koronę" - oceniono w dzienniku "El Pais".

Zwraca się również uwagę, że niepokojąca jest porażka Realu na wyjeździe. W poprzednich czterech spotkaniach poza Santiago Bernabeu "Królewscy" odnieśli komplet zwycięstw i w ten sposób rekompensowali nieudane występy przed własną publicznością (dwa remisy i porażka w pięciu meczach).

Gazeta "El Mundo" nazwała niedzielny występ Realu "najgorszym za czasów Zinedine'a Zidane'a". Z tą opinią zgadzają się także dziennikarze "Sportu".

"Porażka z Gironą pokazała, że trenerowi wyczerpało się źródło motywacji, a jego filozofia się rozmywa. Wygląda na to, że Francuz nie potrafi zażegnać klęski, a wokół Santiago Bernabeu coraz głośniejsze są szepty i pogłoski" - napisali ci drudzy.