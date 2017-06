Hiszpańska prokuratura oskarża Mourinho o oszustwa podatkowe

Hiszpańska prokuratura poinformowała o złożeniu pozwu przeciwko trenerowi piłkarzy Manchesteru United Jose Mourinho i oskarżyła go o dwa oszustwa podatkowe na sumę 3,3 mln euro. Portugalczyk miał się dopuścić ich w latach 2011-12, gdy był szkoleniowcem Realu Madryt.

Jose Mourinho

Prokuratura w oświadczeniu przekazała, że pozew trafił do lokalnego sądu.

Tydzień wcześniej poinformowano, że o manipulacje podatkowe na sumę 14,7 mln euro oskarżono portugalskiego piłkarza Cristiano Ronaldo. Zawodnik Realu Madryt miał się dopuścić przestępstwa w latach 2011-14.

W oświadczeniu prokuratury zaznaczono, że świadomie użył on utworzonej w 2010 roku "struktury biznesowej", by ukryć swoje dochody w Hiszpanii za przekazanie praw do wizerunku.

Jak podano na internetowej stronie gazety "El Confidencial" 32-letni gwiazdor, który nie przyznaje się do zarzutów, ma zeznawać w tej sprawie 31 lipca.

54-letni Mourinho jest jednym z najbardziej ekscentrycznym szkoleniowców na świecie. Portugalczyk, który sam wymyślił sobie chwytliwy pseudonim "The Special One", potrafi zwymyślać sędziów, piłkarzy rywala oraz swoich kolegów po fachu. W tym oknie transferowym obraca fortuną, dlatego na Old Trafford możliwe są hitowe transfery.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że chcący opuścić Hiszpanię CR7 jest łakomym kąskiem właśnie dla MU. Anglicy są skłonni odzyskać swoją dawną gwiazdę, a transfer opiewający na 200 mln euro nie byłby ponad możliwości finansowe klubu. Możliwe, że rodacy znów będą grali w jednej drużynie.