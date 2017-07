Grzegorz Krychowiak na celowniku Valencii

Grzegorz Krychowiak znów zagra w Primera Division? Piłkarzem Paris Saint-Germain jest zainteresowana Valencia CF - informuje francuska gazeta "L'Equipe".

Spekulacje dotyczące transferu pomocnika trwają już od dłuższego czasu.

W ostatnich dniach pojawiła się także informacja o zainteresowaniu Krychowiakiem ze strony Atletico Madryt, ale prawdopodobnie nie ma żadnej konkretnej oferty w tej sprawie. W madryckim klubie zapewniają, że nie ma tematu Polaka.



W tekście francuskiej gazety poinformowano, że Valencia i PSG podjęły już rozmowy w sprawie przenosin Krychowiaka. O tym, że został on zaoferowany m.in. Valencii wspominano już w czerwcu.



W "L'Equipe" zaznaczono, że rozstanie Polaka z PSG jest już właściwie przesądzone po tym, jak w klubie zdecydowano, że wraz z Hatemem Benem Arfą, Alekiem Georgenem i Jean-Christophe Bahebeckiem zostanie on w Paryżu, podczas gdy zespół przygotowuje się do sezonu w Stanach Zjednoczonych. Dodano, że 27-letni zawodnik wrócił do klubu prosto z wakacji w... USA.

"Rok po przybyciu do stolicy kraju za 30 mln euro i podpisaniu czteroletniego kontraktu jego przygoda z klubem się skończy" - podkreślono w artykule.

Dziennikarze spekulowali wcześniej, że Polak miał szansę na zatrudnienia w AC Milan, ale po pozyskaniu przez włoski klub Lucasa Biglii najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja przeprowadzki do Walencji.

Powołując się na anonimowe źródła, stwierdzono, że Krychowiak nie jest do końca przekonany do tego transferu. Zaznaczono przy tym, choć polskie media sygnalizowały, iż piłkarzem zainteresowane jest Atletico Madryt, to zaprzeczyły temu osoby związane z klubem ze stolicy Hiszpanii.

Przed ubiegłorocznym transferem do PSG Polak był piłkarzem hiszpańskiej Sevilli.