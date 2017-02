Antoine Griezmann wiedział, co robi, nie przechodząc do Manchesteru United? Steven Gerrard: Nie nalegał na transfer, bo wie, że i tak zgłoszą się po niego latem.

Przejście Griezmanna do Manchesteru United miało być największym hitem zakończonego we wtorek okna transferowego na Wyspach Brytyjskich.

25-latek ma być numerem jeden na liście życzeń Jose Mourinha. Szkoleniowiec przez ostatni miesiąc miał naciskać na władze "Czerwonych Diabłów", aby nie zwlekać ze sprowadzeniem napastnika na Old Trafford. W angielskich mediach mówiło się nawet, że Francuz wybrał już sobie siódemkę jako numer na koszulce w nowym klubie. To między innymi dlatego już teraz z Old Trafford odeszła dotychczasowa siódemka, czyli Memphis Depay.



Ostatecznie jednak Griezmann nie zdecydował się jednak na ten ruch i został w Atletico Madryt.



Steven Gerrard, były kapitan reprezentacji Anglii, ma teorię na to, dlaczego tak się stało.



- On doskonale wie, że United zgłoszą się po niego także latem. A jeśli tak się stanie, to po co miałby już teraz opuszczać Atletico, rezygnować z gry w Lidze Mistrzów i walki o mistrzostwo Hiszpanii? To byłoby bez sensu. Griezmann zostanie piłkarzem Manchesteru już latem - przyznał Gerrard.



