Gorka Iraizoz został piłkarzem Girony

Bramkarz Athleticu Bilbao, Gorka Iraizoz został nowym zawodnikiem Girony. 36-latek odchodzi z baskijskiego klubu po dziesięciu latach.

Zdjęcie Gorka Iraizoz podczas meczu z Atletico Madryt na San Mames Barria /AFP

Gorka Iraizoz to symbol klubu z Bilbao. Dla młodszych kibiców to nawet żywa legenda Basków. Po raz pierwszy trafił do klubu jeszcze w ubiegłym stuleciu jako nastolatek, ale pierwsze występy w pierwszym zespole zaliczył dopiero w 2007 roku.

Poprzedni sezon nie był dla Iraizoza tak udany jak poprzednie dziewięć. Ernesto Valverde dawał szanse utalentowanemu Kepie Arrizabaldze, a ten posadził weterana na ławce. 36-latek rozegrał zaledwie 16 meczów w Primera Division i zachował zaledwie trzy czyste konta, puszczając 21 goli.

Nowym klubem Baska została Girona, która wywalczyła historyczny, pierwszy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Marokańczykiem Yassine Bounou oraz Rene Romanem.



Zakontraktowanie Iraizoza to pierwszy transfer klubu z Katalonii w letnim okienku transferowym.