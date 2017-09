Girona - Barcelona 0-3. Messi pod wrażeniem rywala

Barcelona gładko pokonała Gironę w derbach Katalonii, ale Lionel Messi tym razem nie strzelił gola. Duża w tym zasługa Pablo Maffeo, który zrobił duże wrażenie na Argentyńczyku.

Zdjęcie Lionel Messi podczas meczu na Estadi Montilivi /AFP

Obrońca Girony, Pablo Maffeo opowiedział o swoich odczuciach w związku z występem przeciwko Barcelonie oraz spotkaniu z Lionelem Messim.

- Messi w trakcie meczu pytał mnie, ile mam lat i czy jestem wypożyczony z Manchesteru City - opowiedział Hiszpan.

- W trakcie meczu miałem się na nim skupiać. Cały czas go pilnować i było to bardzo trudne. Tym bardziej dziękuje trenerowi za powierzenie mi tego zadania - dodał.

Zapytany, czemu nie wymienił się koszulką z Argentyńczykiem odparł, że jeden z jego przyjaciół jest wielkim fanem Marka-Andre ter Stegena i poprosił go o koszulkę Niemca. - Messi jest najlepszy na świecie, ale przyjaciele są najważniejsi - zakończył Maffeo.

Pablo Maffeo już jako 16-latek trafił do Manchesteru City, ale już po raz trzeci przeniósł się na wypożyczenie do Girony, która jest klubem partnerskim "The Citizens".



