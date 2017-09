FC Barcelona po długich męczarniach wygrała na wyjeździe z Getafe 2-1. Katalończycy musieli odrabiać straty, a zwycięską bramkę zdobył Paulinho, strzelając debiutanckiego gola w barwach nowej drużyny. W pierwszej połowie z powodu kontuzji boisko opuścił Ousmane Dembele.

Zdjęcie Paulinho strzelił pierwszego gola w barwach Barcelony /AFP

Primera Division: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

FC Barcelona z Getafe mogła przegrywać już po zaledwie kwadransie gry. Gaku Shibasaki próbował dogrywać piłkę w polu karnym Barcelony, a futbolówka trącona przez Gerarda Pique o mały włos nie wpadła do siatki gości. Odbitą futbolówkę przejął jeszcze Jorge Molina, ale strzelił tuż obok słupka.

W 28. minucie Barcelona została zmuszona do przeprowadzenia pierwszej zmiany. Ousmane Dembele z powodu kontuzji musiał opuścić murawę. Zastąpił go Gerard Deulofeu.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Getafe wyszło na prowadzenie. Shibasaki przepięknym strzałem z woleja sprzed szesnastego metra nie dał żadnych szans bramkarzowi "Barcy" i posłał piłkę do siatki.

Do szatni Barcelona schodziła przegrywając 0-1. W drugiej połowie szybko jednak odrobiła stratę. Do remisu Katalończycy doprowadzili w 62. minucie. Sergi Roberto ładnie wyłożył piłkę Denisowi Suarezowi, a ten mocnym strzałem posłał ją do bramki.



Barcelona długo męczyła się ze zdobyciem kolejnej bramki. Cenne punkty dla Katalończyków uratował Paulinho, który wszedł na murawę w 77. minucie. Brazylijczyk siedem minut po pojawieniu się na boisku wpisał się na listę strzelców, zdobywając pierwszą bramkę w barwach Barcelony. Piłkarz dostał znakomitą piłkę od Messiego w polu karnym rywala i pewnie pokonał Guaitę.



Dla Barcelony było to czwarte zwycięstwo z rzędu w lidze. Getafe zanotowało natomiast drugą porażkę w sezonie.



Getafe - FC Barcelona 1-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Shibasaki (39.), 1-1 Denis Suarez (62.), 1-2 Paulinho (84.)