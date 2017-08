To dopiero inwestycja! Milioner Gareth Bale z Realu Madryt zbudował przy swej willi w południowej Walii boisko piłkarskie, kosztem pięciu milionów euro, a teraz nie może na nim grać!

Zdjęcie Garetn Bale 3 dni temu zagrał w meczu Realu z gwiazdami MLS /AFP

Gareth Bale, który tygodniowo zarabia 350 tys. euro, postanowił zbudować boiska przy domu, by móc pokopać z kolegami w przerwie w rozgrywkach Primera Division. Real Madryt zakazał mu jednak takich występów, w obawie o nawrót kontuzji kostki.

"Królewscy" zaznaczyli, że na prywatnym boisku Bale’a nie obowiązuje ubezpieczenie.

Narzeczona Garetha Emma przekonuje go w tej sytuacji, by zmniejszył boisko, by mogła na nim pograć z dwójką małych córeczek pary.

- Gareth rozkochał się w walijskiej farmie między innymi dlatego, że mógł ulokować na niej pełnowymiarowe boisko. Teraz okazuje się, że strzelił sobie samobója, bo nie może na nim grać - opowiada angielskim mediom przyjaciel Bale’a.

Jeszcze do ubiegłego Walijczyk był najdroższym piłkarzem świata. Real zapłacił za niego Tottenhamowi 100 mln euro, ale w 2016 r. Manchester United wyłożył Juventusowi, za Paula Pogbę 105 mln euro, a w tym tygodniu wszelkie granice przekroczył PSG, płacą Barcelonie za Neymara 222 mln eurowaluty.



