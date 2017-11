Trudno określić pobyt Garetha Bale’a w Realu Madryt jako beztroski. Odkąd Walijczyk trafił do stolicy Hiszpanii, zmaga się z urazami przeszkadzającymi mu w regularnej grze.

Zdjęcie Gareth Bale /AFP

Jak podaje "Marca", od momentu podpisania kontraktu z "Los Blancos" w czerwcu 2013 roku, piłkarz miał już 24 kontuzje. Niepokojąca statystyka skrzydłowego "Królewskich" ma wpływ na opłacalność jego gry. Póki co 28-latek kosztował madrytczyków nie mniej niż 1 060 377 euro za mecz.

Notoryczne kontuzje Bale'a wywołują frustrację na Santiago Bernabeu. Angielskie media donoszą, że "Królewscy" chcą się pozbyć Walijczyka i są otwarci na propozycje. Włodarze Realu chcą za 28-letniego zawodnika 85 milionów euro. Zainteresowane Balem są kluby z Premier League: Manchester United, Chelsea Londyn i Tottenham.



"Czerwone Diabły" już dwukrotnie próbowały pozyskać reprezentanta Walii. Do trzech razy sztuka? Jeśli rzeczywiście klub z Old Trafford byłby nim zainteresowany, to może dojść do transakcji wiązanej. Real chciałby bowiem mieć u siebie Davida De Geę.

Bale jest zawodnikiem Realu do września 2013 roku. "Los Blancos" zapłacili za niego Tottenhamowi 91 milionów euro. Z klubem z stolicy Hiszpanii Bale dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, zdobył mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. Trzykrotnie sięgnął też po Superpuchar Europy, a raz triumfował w klubowych mistrzostwach świata.

Wideo Gareth Bale kosztuje Real Madryt ponad milion euro za mecz. Wideo