Finał Pucharu Króla na Vicente Calderon

Finał Pucharu Króla w Hiszpanii zostanie rozegrany na stadionie Atletico Madryt - Vicente Calderon. W finale zmierzą się FC Barcelona i Deportivo Alaves. Stadion Atletico po raz drugi z rzędu będzie gościć decydujący pojedynek tych rozgrywek.

Zdjęcie Finał Pucharu Króla zostanie rozegrany na Vicente Calderon czternasty raz w historii rozgrywek /AFP

Spotkanie zaplanowano na 27 maja.

Wybór stadionu Atletico to próba pogodzenia interesów obu finalistów. Władze Alaves nie chciały przystać na pomysł rozegrania finału na olbrzymim Camp Nou, z którego na co dzień korzysta "Duma Katalonii". Barcelona z kolei po raz kolejny, nieco prowokacyjnie, optowała za największym obiekcie stolicy - Santiago Bernabeu, który należy do Realu, jej zaciekłego rywala. Władze "Królewskich" tym razem brak możliwości goszczenia decydującego meczu tłumaczyli rozpoczęciem tuż po zakończeniu sezonu ligowego prac modernizacyjnych.

Zespół ze stolicy Katalonii z 28 triumfami jest najbardziej utytułowany w historii rywalizacji o Puchar Króla. Alaves w finale zagra po raz pierwszy.

Przed rokiem Barcelona w finale na Vicente Calderon pokonała Sevillę po dogrywce 2-0.