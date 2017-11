Fernando Torres chce odejść z Atletico Madryt

Fernando Torres nie jest zadowolony z roli, jaką odgrywa w drużynie Diega Simeone i chce opuścić w styczniu Atletico Madryt - twierdzi hiszpańska rozgłośnia radiowa Cadena SER.

Zdjęcie Fernando Torres /AFP

W obecnym sezonie Torres nie zdobył jeszcze bramki i dodatkowo nie jest pierwszym wyborem Simeone. Trener Atletico stawia częściej na Kevina Gameiro oraz Antoine'a Griezmanna.

Rola rezerwowego nie odpowiada 33-latkowi. Torres jest zdecydowany w zimowym okienku transferowym opuścić madrycki zespół. Według radia Cadena SER piłkarz ma oferty z USA i Chin.

Torres jest wychowankiem Atletico. W 2007 roku trafił do Liverpool FC, gdzie występował przez trzy i pół roku. Następnie przeniósł się do Chelsea Londyn. Niestety nie grał tam na miarę oczekiwań i w sierpniu 2014 roku trafił na dwuletnie wypożyczenie do AC Milan.

W styczniu 2015 roku Atletico zdecydowało się wykupić Torresa. Od tego momentu w drużynie "Los Rojiblancos" wystąpił 125 razy, zdobył 28 bramek i zaliczył 13 asyst. Jego obecna umowa z Atletico obowiązuje do końca czerwca 2018 roku.

MC