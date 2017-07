FC Barcelona zainteresowana Kylianem Mbappe?

Napastnik AS Monaco, Kylian Mbappe może trafić do Barcelony - informuje brytyjski tabloid "Daily Mail". Warunkiem transferu jest odejście Neymara do Paris Saint-Germain.

"Daily Mail" twierdzi, że Katalończycy nerwowo szukają wielkiego nazwiska, które może wzmocnić atak drużyny i poprawić wizerunek władz klubu, jeśli Neymar odszedłby do Paris Saint-Germain.

Transfer Neymara sprawiłby, że paryżanie zrezygnowaliby ze starań o 18-letniego Kyliana Mbappe. Na polu bitwy o francuskiego "wonderkida" zostałyby Real Madryt, Arsenal Londyn i właśnie Barcelona.

Klub ze stolicy Katalonii mógłby przeznaczyć na transfer snajpera pieniądze zarobione na sprzedaży Neymara (ponad 220 milionów euro). "Marca" podała niedawno, że AS Monaco wyceniło napastnika na 190 milionów w europejskiej walucie.



Działacze z Camp Nou w ściągnięciu Mbappe widzą także okazję, aby utrzeć nosa Realowi, dla którego Francuz jest absolutnym transferowym priorytetem.



Mbappe to rewelacja poprzedniego sezonu. 18-latek przebojem wdarł się do składu AS Monaco i 26 bramkami pomógł drużynie zdobyć mistrzostwo Francji i dotrzeć do półfinału Ligi Mistrzów.