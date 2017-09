FC Barcelona. Xavi Hernandez: Barcelona trochę przysnęła, teraz potrzebuje cierpliwości

- Barcelona potrzebuje cierpliwości. Klub powinien też zwracać uwagę na swoich graczy, pilnować, by byli szczęśliwi, tak jak to miało miejsce za kadencji Joana Laporty - ocenił były kapitan Barcelony, Xavi Hernandez w wywiadzie dla "Marki".

Zdjęcie Xavi Hernandez z żoną przed ślubem Lionela Messiego /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Słabsza dyspozycja drużyny, odejście Neymara oraz duże zamieszanie na rynku transferowym sprawiło, że głos na temat katalońskiego klubu zabrali już niemal wszyscy hiszpańscy dziennikarze i eksperci. Do grupy oceniających sytuację klubu z Camp Nou dołączył Xavi Hernandez, który gra w Katarze i przygotowuje się do rozpoczęcia kariery trenerskiej.



- Byłem częścią tak imponującej ery, że teraz wydaje się, że to już nie to samo. Grają dobrze w piłkę, ale mogliby sprowadzać lepszych graczy - powiedział Xavi, którego zapytany o obecną drużynę Barcelony.

Były kapitan i legenda klubu z Camp Nou podsumowała także letnie transfery. - Sprowadzili graczy, którzy nie pasują do ich systemu - ocenił Hiszpan.



- Trochę przysnęli, ponieważ pięć-sześć lat temu mieli najlepszych graczy na świecie, pasujących do ich systemu. Teraz mają pięciu, może sześciu pasujących zawodników. Barcelona powinna mieć 11 pasujących piłkarzy. Kiedyś nie mówiło się, że "ten piłkarz idealnie nadawałby się do Barcelony", ponieważ tacy zawodnicy już tam byli - analizował pomocnik Al-Saad w rozmowie z madryckim dziennikiem.



Xavi podkreślił również, że więcej szans powinni dostawać wychowankowie.



- Klub zwraca uwagę na szkółkę, ale wystawianie graczy z La Masii to inna sprawa. Trzeba to poprawić. Zawsze, kiedy masz wątpliwości, powinieneś spojrzeć, co masz już u siebie. W najlepszych latach Barcelona w 60 procentach posilała się zawodnikami z młodzieżówki. Thiago, na przykład, odszedł, do czego miał pełne prawo, ponieważ nie dawali mu szans na grę - powiedział Hiszpan.



- Barca potrzebuje cierpliwości. W sezonie, kiedy zdobyliśmy potrójną koronę, Real wygrał już nawet nie pamiętam ile meczów z rzędu. W styczniu zdawali się być niepokonani, ale wtedy przegrali w Walencji, a następnie u siebie i to my sięgnęliśmy po trzy trofea. Klub powinien też zwracać uwagę na swoich graczy, pilnować, by byli szczęśliwi, tak jak to miało miejsce za kadencji Joana Laporty - zakończył były reprezentant Hiszpanii.

"Duma Katalonii" w dwóch kolejkach nowego sezonu zdobyła sześć punktów, ale styl i jakość gry Katalończyków pozostawiała wiele do życzenia.



KK