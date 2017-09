147 milionów euro to maksymalna kwota, jaką Borussia Dortmund może zarobić na transferze Ousmane Dembele do Barcelony. 12 milionów rocznie w europejskiej walucie to z kolei minimum, jakie otrzyma Francuz - ujawnił "Football Leaks".

Ousmane Dembele to najdroższy zawodnik w historii "Dumy Katalonii". Francuz kosztował 105 milionów euro, ale w umowie jego transferu znalazło się kilka zapisów o tzw. "bonusach".

Dzięki informacjom "Football Leaks" wiadomo, że zysk Borussii Dortmund może wzrosnąć do 147 milionów w europejskiej walucie. Aby tak się stało 20-letni snajper musi zdobyć "Złotą Piłkę" oraz wygrać Ligę Mistrzów z Barceloną.



Na jaw wyszły również zarobki samego zawodnika. Reprezentant Francji zainkasuje rocznie 12 milionów euro. Jego pensja może jednak wzrosnąć nawet do 20 milionów, jeśli spełnione zostaną warunki. Konkretów niestety nie podano.

Na transferze z Borussii na Camp Nou zarobił również agent Dembele, który za transakcję zgarnął dziewięć milionów w europejskiej walucie.



"Football Leaks" to portal na wzór słynnego "WikiLeaks", które ujawnia różnego rodzaju poufne informacje z życia społecznego i politycznego. "Football Leaks" ujawnił na przykład, że Mino Raiola zarobił aż 49 milionów euro na transferze Paula Pogby z Juventusu Turyn do Manchesteru United.



