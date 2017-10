Grająca przy pustych trybunach FC Barcelona pokonała 3-0 (0-0) UD Las Palmas w niedzielnym meczu 7. kolejki Primera Division. Bohaterem Katalończyków był Lionel Messi, który zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

Do niedzielnego meczu piłkarze "Dumy Katalonii" przystąpili w niecodziennych okolicznościach. Ze względów bezpieczeństwa na Camp Nou nie wpuszczono kibiców. Wszystko w związku z zamieszkami w trakcie trwającego referendum w sprawie niepodległości Katalonii.



Atmosfera nie pomagała Barcelonie, która w pierwszych 45 minutach nie potrafiła znaleźć sposobu na zdobycie bramki.

Wszystko zmieniło się na początku drugiej połowy, a z pomocą Katalończykom przyszedł stały fragment gry. Z rzutu rożnego zacentrował Lionel Messi, a głową piłkę do bramki Leandro Chichizoli skierował Sergio Busquets.



Dwadzieścia minut przed końcem meczu Denis Suarez zszedł do środka i zagrał idealną piłką do Messiego. Argentyńczyk zabawił się z próbującym rozpaczliwie interweniować bramkarzem i kopnął piłkę do pustej bramki.



Kropkę nad "i" przy zwycięstwie "Dumy Katalonii" postawił Messi, który znakomitym strzałem wykończył akcję Ivana Rakiticia i Luisa Suareza.



Barcelona pozostaje liderem La Liga. W siedmiu spotkaniach zdobyła komplet punktów i ma pięć "oczek" przewagi nad drugą Sevillą. Po reprezentacyjnej przerwie Katalończycy zagrają z Atletico Madryt.



FC Barcelona - UD Las Palmas 3-0 (0-0)

Bramki: Sergio Busquets (49.), Lionel Messi (70.), (77.)



