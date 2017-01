FC Barcelona szuka wzmocnień w Ameryce Południowej

FC Barcelona szuka wzmocnień do defensywy w Ameryce Południowej. Katalończycy monitorują sytuację Santiago Bueno oraz Yerry'ego Miny.

Zdjęcie Yerry Mina podczas meczu eliminacji MŚ z Chile /AFP

18-letni Santiago Bueno może trafić do Barcelony jeszcze w zimowym okienku transferowym - twierdzi kataloński "Sport". Urugwajczyk, który posiada również włoski paszport, przypomina Gerarda Pique - jest wysoki i bardzo dobrze wprowadza piłkę do gry.

Urugwajczycy porównują go do kapitana seniorskiej reprezentacji, Diego Godina. Bueno występuje w urugwajskim Penarolu, a aktualnie przebywa z młodzieżową reprezentacją Urugwaju na mistrzostwach świata do lat 20. W Ekwadorze, gdzie odbywa się turniej, obserwowali go już wysłannicy Katalończyków.

Jeśli Bueno trafiłby do Barcelony, nie mógłby liczyć na występy w pierwszym zespole i prawdopodobnie pierwszy rok spędziłby w rezerwach.



Drugim defensorem, którego działacze "Dumy Katalonii" chcieliby sprowadzić na Camp Nou jest Yerry Mina. Barcelona zapewniła sobie prawo pierwokupu Kolumbijczyka z Palmeiras za 9 milionów euro, ale wciąż nie sfinalizowała transakcji.

22-letni Mina uchodzi za jednego z najlepszych stoperów w Ameryce Południowej. Na koncie ma już 4 występy w reprezentacji Kolumbii, dla której strzelił jednego gola.



"Blaugrana" powinna podjąć decyzję w sprawie Kolumbijczyka, bo w kolejce czekają już Bayern Monachium i AC Milan, które również z chęcią podjęłyby rozmowy w sprawie zakontraktowania Miny.

"Duma Katalonii" nie ma najlepszych wspomnień z transferów obrońców z tej części świata. Ostatni z nabytków - Douglas nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie i trafił na wypożyczenie do Sportingu Gijon.