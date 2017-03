FC Barcelona staje w obronie Gerarda Pique. "Nie minął się prawdą"

FC Barcelona broni swojego obrońcy Gerarda Pique, który powiedział, że kibice Realu Madryt stoją za oskarżeniami podatkowymi wobec Lionela Messiego czy Neymara.

Stoper "Dumy Katalonii" znany jest z mocnych komentarzy, głownie dotyczących "Królewskich". Tym razem swoje zdanie wypowiedział po zwycięstwie reprezentacji Hiszpanii nad Francją 2-0 w towarzyskim meczu rozegranym w Saint-Denis pod Paryżem.

Pique wskazał na coś w rodzaju spisku przeciwko graczom Barcelony, "wylęgającym się" nie trybunach Santiago Bernabeu, gdzie strona katalońska jest traktowana niesprawiedliwie.

"Z tego, co przeczytałem i z tego, co słyszałem, to Pique nie minął się z prawdą, a Barcelona zawsze stoi po jej stronie" - powiedział Jordi Cardoner, jeden z wiceprezesów Barcelony, cytowany przez dziennik "As".

"Normalnie prawda raczej nie generuje konfliktów. Chcę powiedzieć wyraźnie, że Pique wyraził swoje zdanie, a my jesteśmy za wolnością słowa. Taka szczerość może być uznana za obraźliwą, ale to było jego zdanie" - dodał.

Co takiego powiedział Pique?

"Nie mam nic przeciwko piłkarzom Realu, ale nie podobają mi się w tym klubie inne rzeczy. Nie podoba mi się, gdy widzę w lożach na Santiago Bernabeu ludzi, którzy oskarżają Messiego czy Neymara. Nie podoba mi się, kiedy w tych lożach widzę ludzi, którzy rządzą krajem. Nie podoba mi się, że w lożach są ludzie, którzy oskarżają Messiego czy Neymara, a nie... Cristiana Ronalda. Tak było zawsze" - mówił obrońca Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

Cardoner trzyma stronę zawodnika.

"Stosunki z Realem polegają jak zawsze na formalnej uprzejmości. Pique nie skłamał. Jako klub zawsze będziemy stać blisko prawdy i będziemy stać przy Pique" - stwierdził wiceprezes Barcelony.