FC Barcelona - Real Sociedad 3-2 w 32. kolejce Primera Division

FC Barcelona wygrała na Camp Nou z Realem Sociedad 3-2. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie, a dwa gole dla Katalończyków strzelił Lionel Messi.

W spotkaniu z Realem Sociedad na Camp Nou zabrakło pauzującego za czerwoną kartkę Neymara. W składzie zastąpił go Paco Alcacer.

FC Barcelona wyszła na prowadzenie w 17. minucie. Luis Suarez podawał piłkę do Lionela Messiego, który idealnie przymierzył zza "szesnastki" i wpakował futbolówkę do siatki.

W 37. minucie "Blaugrana" podwyższyła wynik spotkania na 2-0. Zaldua chciał wybić piłkę z własnego pola karnego, ale stracił ją na rzecz Luisa Suareza. Urugwajczyk uderzał na bramkę, a futbolówka odbiła się od bramkarza i wylądowała pod nogami Messiego, który z bliskiej odległości posłał ją do siatki.

Goście kontaktową bramkę zdobyli tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Po zamieszaniu w polu karnym "Barcy" i mocnym uderzeniu Inigo Martineza, piłka trafiła w stojącego tuż przy linii bramkowej Umtitiego i wpadła do bramki.

Barcelona już minutę później odpowiedziała na straconego gola. Po znakomitym dograniu do Messiego, mocnym uderzeniem z "szesnastki", bramkę zdobył Paco Alcacer.

Na tym jednak strzelanie w pierwszej połowie się nie skończyło. W ciągu zaledwie trzech ostatnich minut, na Camp Nou padły aż trzy bramki! Drugiego gola, już w doliczonym czasie gry, zdobył Xabi Prieto. Znakomicie piłkę dogrywał w tej sytuacji Hiszpanowi - Jose William. Obrońcy "Barcy" znowu się za to nie popisali.

W drugiej połowie piłka już tak często nie wpadała do bramki. Barcelona napierała na bramkę rywala, ale nie mogła przebić się przez obronę Realu Sociedad.

Goście też mieli kilka dobrych sytuacji w drugiej połowie. Tuż przed zakończeniem spotkanie groźnie uderzał Yuri Berchiche, ale futbolówka przeszła tuż obok słupka i nie wpadła do siatki.



Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do pierwszego Realu traci trzy punkty, ale "Królewscy" wciąż mają zaległy mecz do rozegrania. Real Sociedad jest siódmy.



FC Barcelona - Real Sociedad 3-2 (3-2)

Bramki: 1-0 Messi (17.), 2-0 Messi (37.), 2-1 Umtiti (43. - samobój), 3-1 Alcacer (44.), 3-2 Prieto (45+1.)

Sędzia: J. Munuera