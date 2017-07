FC Barcelona. Pique na Twitterze: Neymar zostaje

Coraz więcej wskazuje, że Naymar zostanie w Barcelonie. W mediach społecznościowych poinformował o tym Gerard Pique.

Zdjęcie Neymar /AFP

Brazylijczyka chce kupić PSG. Francuzi są w stanie zapłacić klauzulę odstępnego, czyli blisko 200 mln funtów i dogadali się także z piłkarzem.

Neymar od jakiegoś czasu waha się jednak nad ofertą, a do pozostanie próbują przekonać go także koledzy z drużyny.



Niedawno ponoć odwiedzili go Leo Messi z Luisem Suarezem, a teraz sygnał poszedł od Pique.



Obrońca Barcelony zamieścił na Twittterze takie zdjęcie z napisem ""se queda", co po polsku znaczy "zostaje".





Na oficjalne potwierdzenie Neymara będziemy jednak musieli jeszcze poczekać.