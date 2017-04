FC Barcelona - Osasuna Pampeluna 7-1 w 34. kolejce Primera Division

FC Barcelona pokonała Osasunę Pampeluna 7-1 w 34. kolejce Primera Division Po dwa gole dla zwycięzców strzelili Lionel Messi, Andre Gomes i Paco Alcacer, ale wydarzeniem było pierwsze trafienie dla "Dumy Katalonii" w wykonaniu Javiera Mascherano.

Zdjęcie Lionel Messi strzela gola na 1-0 /AFP

Luis Enrique, trener Barcelony, wciąż nie mógł skorzystać z usług zawieszonego Neymara, ale w porównaniu do wygranego meczu z Realem Madryt 3-2 dokonał pięciu zmian. W pierwszej jedenastce wybiegli: Lucas Digne, Mascherano, Denis Suarez, Gomes i Arda Turan.

Ponadto szkoleniowiec Barcelony ponownie zdecydował się na grę trójką obrońców, a w ataku tym razem, obok Messiego, zagrał Alcacer.

Gospodarze objęli prowadzenie już w 12. minucie. Fausto Tienzo tak wycofywał piłkę, że podał do Argentyńczyka, który ruszył z nią z okolic środka boiska, przyjmując poprawił sobie jeszcze głową, wpadł w pole karne i przerzucił nad Salvatore Sirigu. To było 501. trafienie Messiego w barwach Barcelony.

"Duma Katalonii" zwiększyła przewagę po pół godzinie gry. Z prawej strony dośrodkował Ivan Rakitć, a z 10 metrów do siatki trafił Gomes. Portugalczyk zanotował drugiego gola w tym sezonie.

Barcelona miała zdecydowaną przewagę, ale tuż po przerwie rywal zdołał zdobyć kontaktową bramkę. W 48. minucie bardzo dobrze rzut wolny wykonał Roberto Torres. Piłka przeleciała nad murem zupełnie zaskakując Marca-Andre ter Stegena.

Chwilę później gospodarze mogli znowu odskoczyć na dwa gole różnicy, ale po "główce" Mascherano, Sirigu zdołał sparować piłkę na słupek.

Potem jednak Włoch nie zdołał zapobiec utracie kolejnych bramek.

W 57. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Gerard Pique przyjął sobie piłkę w polu karnym, ale trafił nią w słupek, na szczęście wróciła ona pod nogi Gomesa, który posłał ją do siatki.

Cztery minuty później Messi przypomniał o swoich indywidualnych akcjach z Gran Derbi, podprowadził piłkę pod pole karne i przymierzył nie do obrony przy słupku.

Argentyńczyk chwilę potem szedł z murawy, a zastąpił go młody Carles Alenia.

To nie był jednak koniec strzeleckich popisów Barcelony. W 64. minucie do siatki trafił Paco Alcacer, a 67. celnie rzut karny wykonał Mascherano. Argentyńczyk strzelił pierwszego gola w barwach ekipy z Camp Nou, dla której występuje od sierpnia 2010 roku. Jego podejście do "jedenastki" wywołało doże poruszenie na ławce Barcelony, a największy ubaw miał Luiz Suarez, choć uśmiechu nie potrafił ukryć też Enrique.

W ogóle Mascherano zdobył dopiero drugą bramkę w karierze. Poprzednią, gdy grał jeszcze dla Liverpool FC, a było to 15 marca 2008 roku.

Wynik spotkania ustalił w 86. minucie Alcacer. Napastnik dostał prostopadłe podanie od Denisa Suareza, minął Sirigu i posłał piłkę do siatki.

Paweł Pieprzyca



FC Barcelona - Osasuna Pampeluna 7-1 (2-0)

Bramki Messi (12., 61.), Gomes (30., 57.), Alcacer (64., 86.), Mascherano (67., karny) - R. Torres (48.).