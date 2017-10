FC Barcelona - Malaga 2-0 w dziewiątej kolejce Primera Division

FC Barcelona pewnie pokonała ostatnią w tabeli Malagę 2-0, notując ósmą wygraną w lidze. Gole dla gospodarzy strzelali Gerard Deulofeu i Andres Iniesta.

Barcelona błyskawicznie wyszła na prowadzenie. Już w drugiej minucie Katalończycy strzelili pierwszego gola. Lucas Digne dogrywał piłkę w pole karne, gdzie do bramki skierowal ją Gerard Deulofeu. Chociaż goście protestowali, że wcześniej obrońcy "Barcy" piłka wyszła poza linię boiska, sędzia uznał gola.

Malaga od początku sezonu ma bardzo trudną sytuację w lidze. Podopieczni Michela zajmują ostatnie miejsce i nie zdołali jeszcze wygrać meczu. Nie zmienia to jednak faktu, że ta drużyna od zawsze była trudnym rywalem dla Barcelony. Do przerwy, gospodarze zdołali jej strzelić tylko jednego gola.

Barcelona drugą bramkę zdobyła tuż po przerwie. W 56. minucie Messi świetnie odegrał piłkę w pole karne do Andresa Iniesty, a ten ładnym strzałem pokonał bramkarza przyjezdnych.



Chociaż to Barcelona dominowała na boisku i napierała częściej na rywala, więcej bramek już w tym meczu nie zobaczyliśmy. Piłkę do siatki rywala posłał tuż przed końcem spotkania Lionel Messi, ale sędzia słusznie dopatrzył się wcześniej spalonego.

Katalończycy mają cztery punkty przewagi nad drugą Valencią i aż osiem nad trzecim Realem Madryt. Malaga zanotowała natomiast ósmą porażkę w lidze i wciąż okupuje ostatnią lokatę.





FC Barcelona - Malaga 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Deulofeu (2.), 2-0 Iniesta (56.)



Sędzia: P. Fuertes



