FC Barcelona. Luis Suarez zawieszony na dwa mecze

Luis Suarez z FC Barcelona, który zobaczył czerwoną kartkę w półfinale Pucharu Króla z Atletico Madryt, został zawieszony na dwa mecze tych rozgrywek.

Zdjęcie Luis Suarez /AFP

Suarez, mający już na koncie żółtą kartkę, w końcówce meczu w jednym ze starć uderzył łokciem Koke.

Urugwajczyk śmiał się z tej sytuacji, tłumacząc, że nie było nawet faulu. Sędzia meczu oraz komitet rozgrywek były innego zdania.

Suarez za karę nie zagra w finale Pucharu Hiszpanii z Deportivo Alaves 27 maja.

Dodatkowo będzie musiał pauzować w pierwszym meczu tych rozgrywek w nowym sezonie. To sankcja za to, że po wyrzuceniu z boiska nie poszedł prosto do szatni, ale stał na schodach do tunelu.

Na jeden mecz został zawieszony Yannick Ferreira Carrasco z Atletico, który też zobaczył czerwoną kartkę w starciu z Barceloną.

Barcelona zremisowała z Atletico 1-1 i awansowała do finału. W pierwszym meczu w Madrycie wygrała 2-1.