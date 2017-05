FC Barcelona. Luis Enrique wciąż wierzy w tytuł i rywali Realu

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii? Trener Luis Enrique wierzy jeszcze w taki scenariusz, podkreślając, że Real Madryt może przegrać na wyjeździe z Celtą Vigo lub Malagą.

Zdjęcie Luis Enrique i Ivan Rakitić /AFP

- To zespoły, z którymi my przegraliśmy - zauważył Luis Enrique. Z Celtą "Królewscy" zmierzą się już w środę w zaległym meczu.

Barcelona i Real mają po 87 punktów, ale Katalończycy sklasyfikowani są wyżej dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów. Stołeczni rozegrają jednak jeszcze dwa mecze, a Barcelona - tylko jeden.

- Realowi zostały jeszcze spotkania wyjazdowe na stadionach, na których my przegraliśmy. Skoro to przydarzyło się nam, to może też każdej innej drużynie - ocenił Luis Enrique, cytowany w hiszpańskich mediach.

Barcelona w tym sezonie przegrała na La Rosaleda z Malagą 0-2 i na Balaidos z Celtą 3-4.

- To areny, na których gra się trudno. Będziemy oglądać środowy mecz ze spokojem i wiarą - zapowiedział chorwacki pomocnik Barcelony Ivan Rakitić.

W ostatniej kolejce Katalończycy podejmą Eibar. W tym samym czasie - w niedzielę od godziny 20 - Real rywalizować będzie z Malagą. Mistrz kraju zostanie wyłoniony dopiero po ostatnim gwizdku w obu meczach.

- Barcelona będzie mieć szansę tylko pod warunkiem, że wygra z Eibar - zaznaczył Luis Enrique. - Musimy zrobić swoje - dodał Rakitić.

Real zmierzy się z Celtą w środę o 21 w meczu, który miał odbyć się w lutym, ale został przełożony z powodu uszkodzenia stadionu w Vigo przez nawałnicę. "Królewscy" wystąpią także w finale Ligi Mistrzów 3 czerwca - rywalem w Cardiff będzie Juventus Turyn. Z kolei Barcelona 27 maja zagra z Alaves w finale Pucharu Hiszpanii.

Mistrz kraju nie jest jeszcze znany, ale wiadomo już, że w fazie grupowej następnej edycji Champions League zagrają "Barca", Real i Atletico Madryt, a w eliminacjach - Sevilla. Wyłonieni zostali już też spadkowicze: Osasuna Pampeluna, Granada i Sporting Gijon. Po rocznej przerwie do ekstraklasy wróci za to Levante, bliska awansu jest również Girona.