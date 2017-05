FC Barcelona. Jordi Masip odrzucił ofertę z Austrii

Bramkarz Barcelony, Jordi Masip odrzucił ofertę z FC Salzburg - donosi rozgłośnia radiowa "RAC1". 28-letni Katalończyk w tym sezonie ani razu nie zagrał w pierwszej drużynie.

Zdjęcie Jordi Masip przed treningiem Katalończyków /AFP

28-letni Jordi Masip to wychowanek katalońskiej "La Masii", który dziewięć lat temu trafił do rezerw klubu ze stolicy Katalonii. Trzy lata temu został włączony do pierwszej drużyny przez Luisa Enrique. Katalończyk nie ma jednak najmniejszych szans na grę - w kolejce do zastąpienia Marka-Andre ter Stegena wyprzedza go Jasper Cillessen.



Bramkarz otrzymał ofertę z Salzburga, gdzie miejscową drużynę prowadzi Oscar Garcia (były piłkarz Barcelony oraz trener jednego z młodzieżowych zespołów). Rozgłośnia radiowa "RAC1" donosi jednak, że Masip odrzucił ofertę z Austrii, gdzie mógłby walczyć o podstawowy skład, bo liczy na ruch obecnego klubu. W czerwcu wygasa jego umowa i wciąż nie wiadomo, czy działacze zaproponują mu przedłużenie kontraktu.

FC Salzburg pewnie zmierza po mistrzostwo Austrii. Jeśli uda im się wygrać rozgrywki tamtejszej Bundesligi, wystartują w eliminacjach Ligi Mistrzów.



28-letni Masip rozegrał zaledwie cztery mecze w pierwszym zespole - z czego żadnego w tym sezonie.