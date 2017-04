FC Barcelona czy Real Madryt? Kto wygra tytuł w Hiszpanii?

W Primera Division walka o mistrzowski tytuł wkracza w decydującą fazę. Dzięki wygranej Barcelony w El Clasico (3-2), Katalończycy wciąż mają szansę na wygranie ligi. Podopiecznym Luisa Enrique, w porównaniu z Realem Madryt, sprzyja przede wszystkim terminarz, który dla "Królewskich" może okazać się zabójczy w walce o krajowe trofeum.

Zdjęcie Lionel Messi (w środku) w meczu z Realem Madryt /KIKO HUESCA /PAP/EPA

Do końca sezonu w Hiszpanii zostało pięć kolejek. Real będzie grał o jeden mecz więcej, bo wciąż ma do rozegrania zaległe spotkanie z Celtą Vigo na wyjeździe. Poza tym "Królewskich" czekają decydujące starcia w półfinale Ligi Mistrzów, które mocno kolidują z grą w lidze. Barcelona ma jeszcze do rozegrania finał Pucharu Króla, ale odbędzie się on już po zakończeniu rozgrywek Primera Division.

Przeanalizowaliśmy kalendarze obu ekip przed zakończeniem sezonu. Kto wygra mistrzowski tytuł La Liga? Zagłosuj na swojego faworyta w naszej sondzie!

34. kolejka

Deportivo La Coruna - Real Madryt (26 kwietnia, 21.30)

W tym sezonie Deportivo zatrzymało już u siebie Barcelonę. Na Bernabeu Realowi też się postawili. Dwa gole "Królewskich" w ostatnich minutach pozbawiły ich zwycięstwa (2-3).

FC Barcelona - Osasuna Pampeluna (26 kwietnia, 19.30)

Ze spadkowiczem ligi, Katalończycy powinni poradzić sobie bez większych problemów.

35. kolejka

Real Madryt - Valencia (29 kwietnia, 16.15)

"Nietoperze" już raz w tym sezonie udowodnili, że mogą wygrać z Realem (2-1). To będzie jedno z trudniejszych spotkań "Królewskich" przed zakończeniem sezonu w lidze.

Espanyol - FC Barcelona (29 kwietnia, 20.45)

Derby Barcelony zawsze emocjonują, ale Espanyol wygrał je ostatni raz w 2001 roku.

Półfinał Ligi Mistrzów - pierwszy mecz

Real Madryt - Atletico Madryt (2 maja, 20.45)

36. kolejka

Granada - Real Madryt (6 maja, 20.45)

Granada to kolejny kandydat do spadku z ligi w tym sezonie. Real powinien wygrać bez problemów.

FC Barcelona - Villarreal (6 maja, 18.30)

W tym spotkaniu Katalończycy mogą stracić punkty. Na wyjeździe Villarreal był bliski pokonania "Barcy". Podopiecznym Luisa Enrique remis (1-1) uratował gol Messiego w 90. minucie.

Półfinał Ligi Mistrzów - rewanż

Atletico Madryt - Real Madryt (10 maja, 20.45)

37. kolejka

Real Madryt - Sevilla (13-14 maja)

Kolejny bardzo ciężki rywal Realu przed zakończeniem sezonu. W lidze "Królewscy" na wyjeździe przegrali 1-2.

Las Palmas - FC Barcelona (13-14 maja)

W styczniu Barcelona rozprawiła się z Las Palmas u siebie 5-0, ale "Królewscy" w marcu mieli już z tą drużyną kłopoty i tylko zremisowali 3-3.

Zaległy mecz Realu w lidze

Celta Vigo - Real Madryt (17 maja)

Celta ostatni raz wygrała z Realem w lidze w 2014 roku. W tym sezonie podopieczni Eduardo Berizzo wyeliminowali jednak "Królewskich" w ćwierćfinale Pucharu Króla. Na Bernabeu wygrali z podopiecznymi Zidane’a 2-1.

38. kolejka

Malaga - Real Madryt (20-21 maja)

W kwietniu podopieczni Michela pokonali Barcelonę (2-0). Z "Królewskimi" Malaga nie wygrała w lidze od 2012 roku.

FC Barcelona - SD Eibar (20-21 maja)

Ostatni mecz sezonu w La Liga, Barcelona powinnam rozstrzygnąć na swoją korzyść. Z Eibarem systematycznie i pewnie zwycięża.

Zdjęcie Kto zostanie mistrzem Hiszpanii? / INTERIA.PL

Adrianna Kmak